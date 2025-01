Pulisic a Mediaset: «Vogliamo portare a casa la coppa! Ecco cosa dobbiamo fare contro l’Inter»

Pulisic, esterno del Milan autore del momentaneo 1-1 contro la Juve, ha commentato l’approdo in finale di Supercoppa Italiana

Intervenuto a Mediaset dopo Juve-Milan, Christian Pulisic ha commentato con soddisfazione l’approdo in finale di Supercoppa Italiana ai danni dei bianconeri di Thiago Motta:

PAROLE – «Siamo in finale! Grande spirito di squadra. Non abbiamo fatto benissimo nella prima parte ma ce la teniamo così. Vittoria della svolta? Sì, 100%. Ci dà fiducia per andare avanti. Sì, chiaro. Vogliamo vincere contro l’Inter. Sono una buona squadra, dobbiamo giocare bene».