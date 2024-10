Pulisic Milan, Fonseca snobba Pochettino: ecco come il tecnico gestirà l’americano

Pulisic Milan, Fonseca snobba Mauricio Pochettino: nessun riposo per l’americano, sarà titolare contro l’Udinese

Come riferito da calciomercato.com, Paulo Fonseca, tecnico del Milan, non ha intenzione di ascoltare Mauricio Pochettino per quanto riguarda le condizioni di Pulisic:

PAROLE – «Fonseca ha ascoltato le parole di Pochettino, ma difficilmente accoglierà questo appello. Almeno non nell’immediato. In questa fase della stagione che vede il Milan in ritardo sia in campionato che in Champions League il tecnico portoghese non può concedersi il lusso di rinunciare ai gol di Pulisic. E l’infortunio di Chukwueze priva l’americano della sua prima alternativa: Noah Okafor può giocare a destra ma non è il suo ruolo naturale. L’idea del club rossonero sarà quella di gestire il minutaggio all’interno della partita stessa. Per il bene del ragazzo e della stagione rossonera, con buona pace di Pochettino».