Pulisic a un passo dal Milan! Rossoneri pronti a chiudere con il Chelsea per l’esterno americano: cifre e dettagli

Come riportato questa mattina dal Corriere dello Sport, il Milan è ormai pronto a chiudere per Christian Pulisic. L’offerta per il Chelsea è salita a 22 milioni tra parte fissa (18) e bonus (altri 4).

I rossoneri hanno un grande alleato in questa trattativa: vale a dire lo stesso americano che, pur di vestire il rossonero, si è tagliato lo stipendio scendendo sui 4 milioni di euro annui.