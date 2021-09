Probabili formazioni Milan Lazio: le ultime sulle possibili scelte di Pioli

Questa sera il Milan sfiderà la Lazio a San Siro, match valido per la terza giornata di Serie A. Ecco le probabili scelte di mister Pioli

Questa sera il Milan affronta la Lazio nel match valido per la terza giornata di Serie A. I rossoneri vogliono vincere per mantenere il contatto con le rivali. Ecco le probabili scelte di mister Pioli:

3 cambi rispetto alla formazione che è scesa in campo contro il Cagliari. In porta confermato Maignan. In difesa Calabria, Tomori, Theo Hernandez e Romagnoli al posto di Kjaer; a centrocampo Kessiè di ritorno dall’infortunio dovrebbe prendere il posto di Krunic e affiancare Tonali; Leao, Brahim Diaz e Florenzi preferito a Saelemaekers, rientrato tardi dalle gare con le Nazionali, agiranno alle spalle di Rebic che dovrebbe partire dal 1′ con Ibrahimovic pronto a subentrare.

MILAN (4-2-3-1) : Maignan; Calabria, Romagnoli, Tomori, Theo Hernandez; Tonali, Kessié, Florenzi, Brahim Diaz, Leao; Rebic.