Milan, Polverosi azzarda: «Pioli come Mourinho»

Alberto Polverosi, giornalista, ha paragonato l’impostazione tattica di Pioli contro il Napoli a quella delle squadre di Mourinho

Dalle colonne del Corriere dello Sport, Alberto Polverosi ha dichiarato:

«Pioli in stile Mourinho e il Milan è in semifinale. Il 28 aprile 2010, quando l’Inter di Mourinho eliminava il Barcellona nella semifinale di Champions League, il giovane allenatore Pioli aveva altro a cui pensare. Si parla di tredici anni fa, calcisticamente un’altra epoca, eppure la partita del Milan al Maradona ha ricordato proprio quella sfida straordinaria. Sul piano tattico, si possono sovrapporre. Su quello tecnico la differenza c’è: l’Inter di Mourinho aveva giocatori più forti del Milan di oggi, ma anche il Barcellona aveva… qualcosina in più del Napoli. Certo, poi ci sono gli episodi e gli atteggiamenti individuali che decidono, però resta il senso generale e il senso di Pioli è chiaro: tenetevi la palla e datemi il campo, perché nel campo Leao può farvi male».