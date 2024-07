Pobega Milan, prende piede questa IPOTESI per il suo futuro: le ultimissime sul centrocampista

Pobega Milan, prende piede questa IPOTESI per il suo futuro: le ultimissime novità sul centrocampista rossonero

Ci sono buone probabilità che futuro di Tommaso Pobega sia lontano dal Milan. I rossoneri potrebbero lasciar partire il centrocampista a fronte di un’offerta ritenuta congrua per attuare il loro piano.

Come rivelato da Tuttosport l’idea è di acquistare sia Fofana sia Samardzic e per farlo sono necessarie alcune cessioni: Pobega, così come Adli, rientrano tra queste e potrebbero dunque lasciare il Diavolo in queste settimane.