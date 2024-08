Pobega Milan, MEZZA Serie A sulle sue tracce: 4 club hanno CHIESTO informazioni e lo vorrebbero con loro! Le squadre interessate

Tommaso Pobega rientra tra i calciatori in possibile uscita dal calciomercato Milan. Sempre più club della Serie A sono interessati al centrocampista: in totale, sarebbero in 4, secondo Sportitalia, le squadre che avrebbero chiesto informazioni per lui.

Si tratta di Torino, Bologna, Genoa e Parma. Al momento il calciatore sembra spingere per il Bologna perché gli darebbe la possibilità di giocare la Champions League, ma il Milan è ancora in attesa di una proposta ufficiale da valutare.