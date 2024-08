Pobega LASCIA il Milan, TUTTO FATTO col Bologna! FORMULA e CIFRE dell’affare: i DETTAGLI del trasferimento

Tutto fatto: Pobega sarà un nuovo calciatore del Bologna. Come riportato da Gianluca Di Marzio, il centrocampista rossonero lascerà il club in prestito con diritto di riscatto fissato a 12 milioni di euro. Altro colpo in uscita da parte del calciomercato Milan.

