Pobega Milan, TUTTO pronto per l’approdo al Bologna: è l’ORA delle visite mediche! Le ultime sul trasferimento del centrocampista

In queste ore il calciomercato Milan ha definito l’operazione per il trasferimento di Tommaso Pobega, che resta in Serie A ma andrà al Bologna. Operazione in prestito con diritto di riscatto fissato a 12 milioni di euro.

Vincenzo Italiano avrà il suo nuovo centrocampista. Come riferito da Gianluca Di Marzio, il calciatore si sta sottoponendo in questi minuti alle visite mediche di rito all’Isokinetic. Dopodiché arriverà l’annuncio ufficiale. Resta da capire se riuscirà ad entrare tra i convocati per la prossima sfida contro il Napoli.