Pioli: «Reijnders? Feci di tutto per averlo, ne rimasi affascinato. Ora a Fofana, noi avevamo perso lui...»

Pioli: «Supercoppa, Milan, l’addio, Ibrahimovic, Maldini, Massara, Theo, Leao, Reijnders, i derby e lo scudetto: svelo tutto». L’intervista

Pioli ha rilasciato una lunga intervista alla Gazzetta dello Sport alla vigilia della finale di Supercoppa Italiana tra Inter e Milan.

REIJNDERS – «Moncada mi disse: “Dai un occhio a questo ragazzo”. Lo avevo già ammirato in una partita di Conference contro il West Ham. Restai affascinato dall’eleganza e dalla capacità di andare oltre l’avversario senza dribblarlo. Si, feci di tutto per averlo. Al’inizio del campionato gli capitavano due occasioni a partita. Lo martellavo: “Tijji, ti tirerò fuori i gol che hai dentro”. Ora li sta tirando fuori tutti. Fofana l’ha completato. Noi, perso Krunic, abbiamo avuto problemi. La verità è che giocare in Italia non è semplice e un anno di ambientamento serve».