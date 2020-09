Pioli predica calma: l’Europa League non deve distrarre

Stefano Pioli, intervistato da Sky Sport, ha parlato del sorteggio di Europa League. I rossoneri affronteranno i norvegesi del Bodo

Stefano Pioli, intervistato da Sky Sport, ha parlato del sorteggio di Europa League. I rossoneri affronteranno i norvegesi del Bodo Glimt, squadra che sta dominando in patria e che ha vinto per 3 a 1 il precedente turno preliminare. Ecco le parole del tecnico rossonero che predica calma: «Andremo ad affrontare una squadra molto forte, che sta stravincendo il proprio campionato: è un avversario da non sottovalutare. Adesso però pensiamo a cominciare bene la Serie A, preparandoci per la sfida di lunedì contro il Bologna».