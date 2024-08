Pioli Milan, Thiago Motta ha già EGUAGLIATO il suo INCREDIBILE RECORD: le SIMILITUDINI tra i due tecnici

L’attuale allenatore della Juventus Thiago Motta ha già eguagliato un record stabilito dall’ex allenatore del Milan Stefano Pioli

Thiago Motta ha iniziato la sua avventura sulla panchina della Juventus con il piede giusto, conquistando sei punti nelle prime due giornate di campionato, permettendoli di prendere subito la testa della classifica. Questo risultato positivo eguaglia il record stabilito dall’ex Milan Stefano Pioli con il Chievo Verona nella stagione 2010/2011.

La partenza sprint della Juventus sotto la guida di Motta ha generato entusiasmo tra i tifosi bianconeri, che sperano in una stagione di successi. Tuttavia, come dimostra l’esperienza del Chievo di Pioli, mantenere un rendimento elevato per tutta la durata del campionato è una sfida impegnativa.