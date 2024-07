Pioli Milan, SALTA clamorosamente il passaggio all’Al Ittihad? Un BIG non lo vuole!

Pioli-Milan, salta clamorosamente il passaggio dell’ex rossonero all’Al Ittihad? Benzema spinge per Galtier. I dettagli

Potrebbe esserci una clamorosa svolta in negativo per il futuro di Stefano Pioli, ex tecnico del Milan legato al club rossonero da un contratto fino al 30 giugno del 2025 da 4 milioni di euro a stagione.

Secondo Le Parisien sotto l’influenza di Benzema l’Al Ittihad avrebbe deciso di mettere in stand by Pioli per la panchina e puntare su Galtier. Al tecnico francese sarebbe già arrivata un’offerta da 12 mln all’anno per 3 anni