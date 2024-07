Pioli in Arabia Saudita? L'Al Ittihad ci pensa seriamente ma... Ci sono NOVITÀ sull'ex Milan

Pioli in Arabia Saudita? L’Al Ittihad ci sta pensando seriamente ma… Ci sono NOVITÀ sull’ex allenatore del Milan

Il futuro di Stefano Pioli potrebbe essere davvero in Arabia Saudita: sulle tracce dell’ex allenatore del Milan ci sarebbe il forte pressing dell’Al Ittihad, a caccia di un nuovo tecnico dopo l’addio a Marcelo Gallardo.

Tuttavia secondo quanto riportato dai media inglesi in queste ultime ore in corsa per la panchina del club arabo ci sarebbe anche Marco Silva. Si preannuncia dunque un testa a testa tra i due.