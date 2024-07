Pioli Milan, OGGI la firma con l’Al Ittihad! Stipendio da CAPOGIRO, esordio al sapore di derby. I dettagli

Pioli-Milan, oggi la firma dell’ex rossonero con l’Al Ittihad: guadagnerà 50 milioni di euro in 3 anni. Esordio con l’Inter

Come riportato da Tuttosport, quella di oggi sarà la giornata decisiva per l’accordo tra Stefano Pioli, ex tecnico del Milan, e l’Al Ittihad, importante club arabo che l’ha scelto come sostituto di Marcelo Gallardo.

Pioli firmerà un contratto di tre anni da 50 milioni di euro netti complessivi, allenerà tra gli altri Kanté e Benzema ed esordirà con ogni probabilità il prossimo 7 agosto contro l’Inter in amichevole.