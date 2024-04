Pioli si presenta tardi ai media: ecco cosa è successo subito dopo il derby. Il RETROSCENA da San Siro

Pioli si presenta tardi ai media: ecco cosa è successo subito dopo il derby perso con l’Inter. Il RETROSCENA da San Siro

Spunta un interessante retroscena relativo alla situazione delicata che sta attraversando il Milan e Stefano Pioli. La Gazzetta dello Sport oggi in edicola ha spiegato cosa è successo dopo il triplice fischio nel derby di ieri.

Stando a quanto si apprende, il tecnico rossonero si è presentato con largo ritardo davanti ai media per trascorrere più tempo con la squadra negli spogliatoi. Dopo l’appuntamento con le tv, inoltre, non si è presentato in conferenza stampa.