Pioli, c’è la SVOLTA nel futuro dell’ex Milan! LASCIA l’Italia, accordo ad un passo. La SITUAZIONE

Pioli, arriva la svolta nel futuro dell’ex tecnico del Milan! Accordo ad un passo con l’Al Nassr FC: prima la risoluzione coi rossoneri

Come riferito da Matteo Moretto sul proprio profilo di X, Stefano Pioli, ex Milan, è vicinissimo alla firma con l’Al Nassr FC.

PAROLE – «Stefano Pioli è in trattativa avanzata con l’Al-Nassr FC. Le parti sono al lavoro per arrivare all’accordo definitivo. Prima di iniziare la sua nuova esperienza in Arabia, Pioli dovrà firmare la risoluzione di contratto con il Milan».