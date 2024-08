Pioli può ripartire dalla Francia: l’ex Milan è finito nel mirino di quel club di Ligue 1! ULTIME

Pioli può ripartire dalla Francia: l’ex allenatore del Milan è finito nel mirino di quel club di Ligue 1! ULTIME

Il futuro di Stefano Pioli potrebbe essere in Francia. Dopo che nelle scorse settimane è sfumato il suo trasferimento in Arabia Saudita all’Al Ittihad, per l’ex Milan potrebbero spalancarsi le porte della Ligue 1.

In particolare sulle sue tracce si sarebbe inserito prepotentemente il Rennes, che potrebbe scegliere di ripiegare su di lui per sostituire Julien Stéphan. A riportarlo è Foot Mercato.