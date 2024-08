Andrea Pinamonti è stato accostato anche al Milan in questa sessione di calciomercato. Per l’attaccante arrivano ora sirene estere

Andrea Pinamonti, ex obiettivo del Milan, aveva sperato in un trasferimento all’Atalanta, ma il club bergamasco ha optato per altre soluzioni. In Italia le opportunità sembrano limitate, e un possibile trasferimento all’estero sta prendendo forma.

Come scrive Alfredo Pedullà, lo Stoccarda ha manifestato interesse per l’attaccante, ma resta da vedere se questo si tradurrà in un’offerta concreta, che dovrebbe essere di almeno 15 milioni di euro per soddisfare le richieste del Sassuolo.

Nonostante la retrocessione in Serie B, il Sassuolo spera ancora di trattenere Pinamonti, anche se la seconda serie italiana potrebbe rivelarsi un palcoscenico troppo ristretto per le ambizioni dell’ex attaccante dell’Inter.