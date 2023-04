Pietro Accardi, DS dell’Empoli, ha parlato dell’approdo in semifinale di Champions League dei rossoneri Bennacer e Krunic

Intervistato da Sky prima di Empoli-Inter, Pietro Accardi ha parlato così dei due rossoneri Bennacer e Krunic:

«Bennacer e Asllani in semifinale di Champions? C’è anche Krunic. Per noi c’è grande soddisfazione, è un orgoglio far crescere giovani talentuosi e vederli in palcoscenici differenti».