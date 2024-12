Percassi a Sky: «Il Milan è una grande squadra del calcio italiano. Pareggio? Dico...»

Percassi, AD dell’Atalanta, ha parlato nell’immediato pre-partita della sfida di questa sera contro il Milan: le dichiarazioni

Percassi ha parlato ai microfoni di Sky Sport prima di Atalanta Milan.

PAROLE – «Siamo contenti, quest’anno è partito molto bene ma è appena cominciato. Siamo contenti di cosa abbiamo fatto ma il percorso è molto lungo. Ogni partita è difficile e competitiva: questa sera affrontiamo una grande del calcio italiano. Pareggio? Sono partite che si giocano sui dettagli, per noi ogni punto ha un significato importante. In questi anni l’Atalanta ha ottenuto dei risultati straordinari partita dopo partita, il nostro approccio è il medesimo: guai a cambiare il nostro modo di fare. Il nostro obiettivo è non avere rimpianti e dare il massimo. Da amministratore delegato posso solo ringraziare mio padre e Pagliuca che ci mettono nelle condizioni di lavorare al meglio e dando disponibilità nel fare investimenti importanti sia nella squadra che nelle infrastrutture. L’Atalanta di oggi è figlia dei meriti in campo ma anche dal supporto dei grandi investimenti fatti: siamo con uno stadio fantastico, un centro sportivo importante e una rosa di giocatori significativa»