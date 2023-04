Di Stefano rassicura su Leao e Brahim Diaz: la situazione

Peppe Di Stefano ha rassicurato i tifosi del Milan sulle condizioni di Rafael Leao e Brahim Diaz, stasera in panchina contro l’Empoli

A Tutti Convocati su Radio 24, Peppe Di Stefano ha fatto il punto su Brahim Diaz e Leao in vista di Napoli-Milan:

«Brahim Diaz e Leao non stanno benissimo, ma nulla di preoccupante in vista del Napoli. Giroud bisogna metterlo in una campana di vetro, perchè non c’è Ibrahimovic e Origi non è in grandi condizioni. Mai come stavolta, però, ci sono dei dubbi e deciderà all’ultimo».