Pellegrino Milan, è già FINITA! Il difensore TORNA in patria: i DETTAGLI dell’accordo con l’Independiente per il suo trasferimento

Dopo soltanto 6 mesi passati con la maglia del Milan, più la seconda parte della stagione trascorsa in prestito alla Salernitana, l’avventura italiana di Marco Pellegrino è già finita. I rossoneri lo avevano prelevato dal Platense appena la scorsa estate: per lui è già arrivato il momento di fare le valigie e di tornare in patria.

Come riferito dal giornalista Daniele Longo su X, è fatta per il suo trasferimento all’Independiente dove il calciatore si trasferirà però soltanto in prestito secco annuale. Tra un anno farà dunque rientro a Milano.