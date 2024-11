Pellegri dimentica il Milan: «Tornassi indietro non ci andrei mai. A Camarda consiglio questa cosa»

Pellegri, ex attaccante del Milan, ha rinnegato la scelta di trasferirsi in rossonero nell’estate del 2021: le sue dichiarazioni

Intervistato da La Repubblica, Pellegri ha parlato così della sua esperienza al Milan:

PAROLE – «Sinceramente, già allora non ero convintissimo. Volevo tornare in Italia ma preferivo un’altra squadra. Al Milan ho comunque portato avanti il mio percorso di formazione: ero nello spogliatoio con Ibrahimovic e Giroud, ho imparato tanto su come allenarmi in modo professionale. Ho una cartella piena di insegnamenti e di esperienze. Tornassi indietro, però, non rifarei quella scelta. Camarda? Ho visto la sua gara da titolare col Cagliari, è un giocatore di grande prospettiva, ha qualità. Gli direi di divertirsi e ascoltare le persone che gli vogliono bene. Saranno le più sincere con lui».