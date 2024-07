Mercato Milan, Pellegatti PERPLESSO: «Bisogna essere coraggiosi per venderlo! In questo momento è FONDAMENTALE». Le parole del giornalista su Alexis Saelemaekers

Carlo Pellegatti ha parlato ai microfoni di Radio Rossonera del mercato Milan e in particolare del futuro di Alexis Saelemaekers

PAROLE – «Su Saelemaekers dico che bisogna essere coraggiosi per venderlo. In questo momento, all’unanimità, è il giocatore migliore in campo. Se mi chiedete quando gioca dico: sempre. Esce Leao o Pulisic, mi entra lui. È un giocatore fondamentale anche dall’inizio».