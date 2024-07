Pellegatti sul possibile colpo di mercato: «Aumenterebbe la caratura del Milan ma serve questo giocatore». Le dichiarazioni

Il giornalista Pellegatti ha analizzato il possibile colpo del mercato Milan: Lazar Samardzic. Le parole a Filo Rossonero.

PAROLE – «E’ difficile, è sì un’opportunità di mercato che però costa come minimo 20 milioni. Non c’entra nulla poi con Fofana, il serbo è un giocatore atipico che può fare la mezzala in una certa maniera. Noi abbiamo bisogno del vice Kessiè da due anni, serve un profilo fisico e con le caratteristiche di Fofana. Poi il Milan è ancora più forte con Samardzic, lo vorrei perchè aumenta la caratura della rosa, ma non al posto del francese».