Pellegatti SORPRENDE tutti: «Il Milan NON vorrebbe cambiare. Ma so che gira QUESTO nome»

Carlo Pellegatti, giornalista e tifoso del Milan, ha rilasciato queste dichiarazioni riguardo un nuovo nome per la panchina rossonera

Intervenuto ai microfoni di Radio 24, Carlo Pellegatti ha rilasciato queste dichiarazioni sul futuro della panchina del Milan. I rossoneri scenderanno in campo domenica sera nel derby contro l’Inter, che per molti sarà una deadline per Fonseca. Il giornalista la pensa diversamente:

PAROLE – «Il derby contro l’Inter senza la deadline di Fonseca? Il Milan dice di no. Minimizza, dicendo che fino alla sosta non si cambia. In effetti si è parlato molto del passato di martedì, ma a me interessa il futuro. Quale sarà l’allenatore del Milan? Uno dei nomi che gira è quello che Tudor. È un nome che gira. Arriva dal Milan? No, ma gira».