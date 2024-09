Pellegatti SECCO: «C'è un giocatore alla KESSIE a centrocampo! Ci mancava ed è FONDAMENTALE: adesso bisogna...»

Le parole del giornalista Carlo Pellegatti ai microfoni del proprio canale You Tube. Le sue parole su Youssouf Fofana

Intervenuto ai microfoni del proprio canale You Tube, il giornalista di fede rossonera Carlo Pellegatti ha rilasciato queste dichiarazioni su un giocatore in particolare in casa Milan: Fofana.

PAROLE – «Mi sembra che il segreto di questo Milan sia avere finalmente messo un giocatore alla Kessié a centrocampo. Fofana a centrocampo è fondamentale, ci mancava. Lui è il perno davanti alla difesa, il punto di riferimento. Di fianco a Fofana gli altri giocano meglio. Reijnders porta avanti tanti palloni: bisogna andare a vedere cosa riesce a fare come punto di riferimento dei compagni. Però, sembra che la chiave di volta di Fonseca sia il lavoro di Abraham e Morata. E’ stato bravo Fonseca a mettere nell’anima dei giocatori questo spirito di sacrificio per supportare questo modulo molto offensivo».