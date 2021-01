Pellegatti: «Il Milan in questa stagione ha sbagliato solamente due partite»

Pellegatti si è detto sorpreso dalle critiche al Milan: nonostante la sconfitta con l’Atalanta infatti, i rossoneri sono ancora primi da soli

Intervenuto sul suo canale Youtube, Carlo Pellegatti si è lamentato del trattamento riservato dai media al Milan:

«Il Milan in questa stagione ha sbagliato solamente due partite. La prima è stata quella contro il Lille all’andata, nel girone di Europa League. La seconda quella di sabato, contro l’Atalanta in campionato. Con la Juventus, invece, pur avendo perso i rossoneri sono stati sempre in partita nonostante le numerose assenze. Dopo questa sconfitta contro l’Atalanta sembra che il Milan sia settimo, invece è ancora in prima posizione. Nelle prossime settimane dovremo giocare tre partite di fila contro squadre che sono nella parte destra della classifica. Bologna, Spezia e Crotone. Per ora il Milan ha espresso un grande calcio e sono convinto che tornerà ad esprimerlo. Non sopporto quando il Milan viene snobbato. Ogni squadra ha i suoi problemi, non ho visto squadre arrembanti. Ognuno pensi a casa sua. Sono ormai moltissimi mesi che questa squadra sta ottenendo risultati con grande continuità, dimostrando di essere forte».