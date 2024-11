Pellegatti: «Fonseca è nella storia del Milan, nemmeno Sacchi aveva vinto così col Real Madrid»

Pellegatti a Cronache di Spogliatoio ha esaltato Fonseca dopo la vittoria del Milan contro il Real Madrid in Champions League

Pellegatti, giornalista e tifoso del Milan, a Cronache di Spogliatoio ha esaltato Fonseca dopo la vittoria contro il Real Madrid in Champions League.

LE PAROLE – «Svolta Real Madrid? Il Milan è ancora ondivago, non si sa cosa ci si presenta a Cagliari. Per Fonseca è una svolta. Lui è entrato nella storia del Milan in ogni caso, neanche Sacchi a livello numerico aveva vinto in quella maniera a Madrid. È una svolta iniziata già da tempo, fa il manager a Milanello, anche se molto pacato. È difficile non voler bene a Fonseca quando lo conosci, è molto a modo»