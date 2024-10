Pedullà: «Adli gran colpo della Fiorentina, al Milan non era considerato all'altezza. Con Pioli...»

Pedullà in un video pubblicato sul suo canale You Tube ha parlato di Adli dopo il gol segnato al Milan in Serie A con la Fiorentina

LE PAROLE – «La Fiorentina ha fatto un grande colpo con Adli col senno del prima e col senno del dopo. Ha preso un centrocampista molto tecnico in piena maturità. Aveva bisogno di dipingere e in una città d’arte come Firenze gli han dato tela e pennello. Al netto del gol bellissimo segnato al Milan, la mia considerazione è un’altra. Non è stato considerato all’altezza della rosa del Milan, ci puo stare, ma ha avuto poche opportunità per giocare con continuità. Lui ha pagato durante l’era Pioli che ha fatto altre scelte. Il Milan a gennaio deciderà cosa fare, secondo me darlo a quelle condizioni senza sostituirlo è stato errore».