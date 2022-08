Pazzini: «Il gol può aiutare Rebic, per me è molto forte»

Giampaolo Pazzini, ex attaccante del Milan, ha elogiato la prestazione di Ante Rebic contro l’Udinese: le sue parole

Intervenuto a DAZN, Giampaolo Pazzini ha parlato così di Ante Rebic:

«Rebic si è fatto trovare pronto, è un giocatore con tanta qualità. Può fare la differenza, può spaccare le partite. Con lui il Milan attacca in maniera diversa, non da punti di riferimento. Oggi ha fatto una grande partita. Era tanto che non faceva gol, quando un attaccante gli manca un gol non gioca leggero. Questo gol lo può aiutare».