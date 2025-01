Pavlovic, dominatore in Milan Parma: il difensore centrale elogiato anche dal club

Pavlovic protagonista assoluto di Milan Parma: il gigante serbo viene elogiato anche sul sito ufficiale del club

Pavlovic è stato eletto dal Milan come MVP del match di Serie A con il Parma.

Questo il club sul proprio sito ufficiale: «Il protagonista indiscusso della partita è stato Strahinja Pavlović, che ha brillato in difesa e ha fornito l’assist decisivo per il gol della vittoria. La sua prestazione è stata fondamentale per il successo dei rossoneri, con il difensore che ha dimostrato ancora una volta il suo valore in campo. Strahinja ha sfoderato una prestazione straordinaria, distinguendosi in diverse occasioni chiave. Ha fornito, con la sponda, un assist perfetto per il gol di Chukwueze al 95′, dimostrando grande visione di gioco e precisione. Inoltre, ha contribuito in modo significativo alla fase difensiva»