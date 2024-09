Pavlovic Milan, SVOLTA da Milanello! Può TORNARE titolare col Bayer Leverkusen, cosa SUCCEDE

Pavlovic-Milan, svolta da Milanello: il difensore serbo può tornare titolare nella sfida di martedì in Champions League col Bayer

Come riferito dalla Gazzetta dello Sport, Paulo Fonseca sta pensando ad alcuni cambi di formazione in vista della sfida di martedì sera in Champions League contro il Bayer Leverkusen di Xabi Alonso.

Milan che vince… si può cambiare: per Leverkusen Pavlovic si scalda, derby inglese Abraham-Loftus. Fonseca prenderà una decisione definitiva solo domani ma è probabile che torni il centrale serbo al posto di Tomori.