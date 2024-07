Pavlovic Milan, il Salisburgo spara ALTO: previsti nuovi CONTATTI per sbloccare l’affare per arrivare al difensore serbo

Non è più un segreto il fatto che i dirigenti del calciomercato Milan siano a lavoro per mettere a disposizione di Paulo Fonseca un nuovo difensore centrale di spessore: proprio per questo, resta viva la trattativa per Strahinja Pavlovic, nonostante le richieste elevate fatte dal Salisburgo. Sky Sport fa il punto sulla trattativa.

IL PUNTO – «Ci saranno nuovi contatti per Pavlovic, obiettivo numero uno. Richieste del Salisburgo per una sua cessione sono considerate alte dai rossoneri. Il giocatore è stato individuato come l’obiettivo ideale per caratteristiche ed esperienza».