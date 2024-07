Pavlovic Milan, il difensore si avvicina! È la PRIORITÀ di Fonseca: sconto di 7 milioni per i rossoneri ULTIME

Pavlovic Milan, il difensore si avvicina! È la PRIORITÀ di Fonseca: sconto di 7 milioni per i rossoneri. Le ULTIME sulla trattativa

Continuano i contatti tra il mercato Milan e il Salisburgo per chiudere il prima possibile l’affare che porterà Pavlovic in rossonero. Come riportato da calciomercato.com, il difensore classe 2001 è la priorità di Fonseca.

Il Salisburgo partiva da una richiesta di circa 25 milioni di euro mentre i rossoneri sperano di chiudere la trattativa intorno ai 18 milioni di euro con 1 o 2 milioni di bonus.