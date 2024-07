Pavlovic Milan: in tournée con la squadra o PERMANENZA a Milanello, deciso il PROGRAMMA

Pavlovic è pronto a diventare un nuovo giocatore del Milan. Permanenza a Milanello o partenza per gli Usa? Il programma

Tutto pronto per l’ufficialità. Pavlovic è pronto a diventare un nuovo giocatore del Milan. Visite mediche superate, svolte oggi fuori città per sottoporsi a test più accurati del solito. Domani completerà tutto l’iter burocratico poi la firma sul contratto con i rossoneri.

Ma poi sarà permanenza a Milanello o partenza per gli Usa per raggiungere i compagni? Come riportato da Antonio Vitiello non andrà negli Usa ma resterà a Milanello.