Pavlovic Milan, gli agenti del calciatore sono in città: è successo nelle ultime ore

Pavlovic Milan, gli agenti del difensore centrale serbo sono arrivati a Milano. Le ultime sul calciomercato

Gli agenti di Strahinja Pavlović sono arrivati a Milano. Il difensore serbo avrebbe ricevuto nuovi sondaggi da alcuni club nelle ultime ore ma il Milan non apre alla formula del prestito. A riportarlo Matteo Moretto sul proprio profilo X.

Questa mattina, La Repubblica, riportava di un pressing di Zlatan Ibrahimovic per la permanenza in questo calciomercato invernale del difensore serbo. Lo svedese punta fortemente sul gigante ex Salisburgo.