Pavlovic Milan, il difensore VUOLE SOLO i rossoneri! RIFIUTATA la proposta di una big europea: le ultime sulla trattativa

Strahinja Pavlovic è balzato in cima alle preferenze del calciomercato Milan per la difesa. La trattativa per il suo acquisto dal Salisburgo prosegue con ottimismo da parte dei rossoneri.

I rossoneri si sono avvicinati visibilmente al centrale serbo il quale avrebbe rifiutato la proposta dell’Atletico Madrid del Cholo Simeone pur di trasferirsi a Milano. A riferirlo è il giornalista Gianluca Di Marzio.