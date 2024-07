Pavlovic Milan, nuovo passo in avanti dei rossoneri: ACCORDO ora più vicino col Salisburgo

Pavlovic Milan, nuovo passo in avanti dei rossoneri per il difensore: ACCORDO ora più vicino col Salisburgo

Nuovi passi in avanti nella trattativa tra Milan e Salisburgo per quanto riguarda Pavlovic, il difensore che i rossoneri hanno individuato per completare il reparto arretrato della squadra di Fonseca.

Secondo Tuttosport il Diavolo è salito a 18 milioni di offerta con bonus che, se raggiunti, porterebbero l’affare complessivo a quota 22. Il club austriaco ne chiede circa 25. Attenzione però alla concorrenza dell’Atletico Madrid che potrebbe anche far saltare il banco.