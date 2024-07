Pavlovic Milan: ecco perché i rossoneri hanno deciso di puntarci, il RETROSCENA

Il calciomercato Milan ha deciso di puntare Pavlovic per rinforzare la difesa. Svelato il motivo dell’interesse dei rossoneri

L’interesse del Milan per Strahinja Pavlovic, mancino serbo del Salisburgo classe 2001, è davvero concreto. Piace per la sua stazza fisica che lo porta a spiccare nel gioco di testa, per la personalità, per i recuperi e per la discreta personalità in fase di costruzione.

Come riportato da Alfredo Pedullà, la valutazione è di 25 milioni, il Monaco lo aveva preso per 10, due anni fa il trasferimento al Salisburgo. Non sarà una trattativa semplice, probabilmente in uscita il Milan farà qualcosa, ma quello di Pavlovic è l’identikit che il Milan ritiene ideale per il salto di qualità in quel reparto.