Pavlovic Milan, il Diavolo pregusta la plusvalenza da urlo! Offerta sul tavolo e riflessioni in corso

Pavlovic Milan, i rossoneri pregustano la plusvalenza da urlo per il centrale serbo: offerta da capogiro del Fenerbahce, tutti i dettagli

Come riportato dalla Gazzetta dello Sport, il calciomercato Milan sta valutando attentamente in queste ore la possibile cessione di Pavlovic al Fenerbahce.

Pavlovic, al 90’ il Milan deciderà cosa fare: una prestazione convincente potrebbe far cambiare idea al club? La proposta del Fenerbahçe è di quelle pesanti: oltre 20 milioni di euro. In sostanza pagherebbero più di quanto la società ha sborsato in estate (18).