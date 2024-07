Pavlovic Milan, prende quota il suo nome per la difesa rossonera. C’è una NOVITÀ importante

Pavlovic Milan, prende quota il suo nome per rinforzare la retroguardia dei rossoneri. C’è una NOVITÀ importante

Potrebbe essere Strahinja Pavlovic il nome gusto per rinforzare la difesa del Milan in vista della prossima stagione. Come riportato dalla Gazzetta dello Sport oggi in edicola, il nome del centrale serbo sta prendendo quota in queste ultime ore.

Il centrale classe 2001 potrebbe diventare un’opzione ancora più concreta nel caso in cui dovesse partire Malick Thiaw, che è molto corteggiato in Premier League soprattutto dal Newcastle.