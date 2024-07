Pavlovic Milan, si entra nella settimana DECISIVA: ecco quale sarà l’OFFERTA dei rossoneri NOVITÀ

Pavlovic Milan, si entra nella settimana DECISIVA: ecco quale sarà l’OFFERTA dei rossoneri. La NOVITÀ di calciomercato

Aggiornamenti importanti per quanto riguarda il difensore seguito dal calciomercato Milan Pavlovic. Secondo quanto riportato da Antonio Vitiello su X, la prossima settimana sarà molto importante per delineare il futuro del difensore che è fortemente voluto da Fonseca.

PAROLE – «Settimana importante per Pavlovic, il Milan proverà con una proposta vicina ai 20 milioni. Il difensore serbo ha già un accordo di massima per 5 anni di contratto e sta spingendo per cominciare prima possibile con il Milan. È una delle richieste precise di Fonseca avere un mancino forte fisicamente in difesa».