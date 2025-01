Condividi via email

Pavlovic Milan, aggiornamenti sul serbo: le sue dichiarazioni riguardo il futuro! Nelle ultime ore è stato accostato al Fenerbache

Il futuro di Pavlovic sarà ancora al Milan, almeno a detta dello stesso giocatore. Il serbo nelle ultime ore è stato accostato al Fenerbache di Josè Mourinho, ma l’affare è stato smentito dal difensore nelle parole rilasciate a Meridian Sports. Il club avrebbe comunque ascoltato la proposta dalla Turchia, ma preferirebbe mantenere in rosa il calciatore.

PAROLE – “Io via? No, no, resto qui a Milano“.