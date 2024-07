Pavlovic Milan, affare COMPLICATO? I rossoneri si TUTELANO col Piano B! Ecco chi è l’alternativa per la difesa

Strahinja Pavlovic è il piano A del calciomercato Milan per la difesa. I rossoneri provano a limare la distanza di valutazione che c’è col Salisburgo ma intanto i dirigenti si tutelano sondando piste alternative. Una di esse, come spiega Sky Sport, porta a Mario Hermoso: difensore attualmente svincolato dopo l’addio all’Atletico Madrid.

I DETTAGLI – «Il Milan sta facendo la trattativa su Pavlovic ma nel frattempo si cautela, chiedendo informazioni su altre operazioni come quella che porta ad Hermoso, che ha lo stesso intermediario della trattativa per Morata. I rossoneri vorrebbero prendere Pavlovic, ma se non si arrivasse ad un accordo, Hermoso è un giocatore di grande interesse per il diavolo».