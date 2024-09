Pavlovic +3: Fonseca si affida ai suoi UOMINI per RISOLLEVARE il Milan. La situazione della squadra rossonera

Pavlovic, Emerson Royal, Pulisic e Morata. Sono loro, secondo quanto scrive la Gazzetta dello Sport, gli uomini su cui intende fare pieno affidamento Fonseca per risollevare il Milan capace di conquistare appena 2 punti in 3 partite.

Il primo è diventato in fretta un insostituibile ed è l’unico che può dare solidità ad una difesa in netta difficoltà. Il secondo, che ha scalzato Calabria, è già un fedelissimo di Fonseca che è stato il primo a scommettere su di lui perché lo apprezza per la sua propensione offensiva. L’americano ha ricambiato la fiducia del tecnico cambiando ruolo e segnando un gol (più un assist). Dallo spagnolo, infine, Fonseca si aspetta gol e esperienza al servzio del Milan.