Pato e il retroscena su Galliani: «Chiamava il mio agente»

Condividi via email

Pato e tutta l’emozione vissuta nel ritornare a Milanello a distanza di 11 anni. Queste le sue parole al BSMT

Alexandre Pato al ‘BSMT’ di Gianluca Gazzoli ha raccontato tutta l’emozione vissuta nel ritornare a Milanello dopo 11 anni. L’ex Milan arrivato in Serie A giovanissimo, ha ancora i brividi quando parla di quei momenti lì:

FACEVO A GARA CON EMERSON – «Mentre andavo mi ricordavo tutti i posti. Con la macchina correvo, facevo a gara con Emerson, il Puma per chi arriva prima a Milanello con la macchina. Poi Galliani chiamò il mio agente dicendogli di chiedermi di smettere di correre (ride, ndr)»

HO IL BRIVIDO – «Ho incontrato anche la signora che lavorava già quando c’ero io, che andava in camera, lasciava tutto a posto. Il cuoco, le persone che lavorano lì. Io ho detto a loro “Vorrei piangere, ma non posso perché c’è la camera che mi guarda e mi prende in giro”. Però è stato bellissimo. Ero giovane, sono cresciuto lì, quindi tutto quello che vivo a Milano mi fa venire il brividino»