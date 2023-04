Pato consiglia Leao: «Rinnovo? Fossi in lui farei questo»

Alexandre Pato, alla vigilia di Napoli-Milan di Champions League, è intervenuto su Milan TV. Le parole dell’ex rossonero

LEAO «Io vedo Leao molto molto fiducioso. Ha tutto. Riesce a fare tutto perché è molto fiducioso. Il mio consiglio per lui è di non ascoltare quello che gli gira intorno… Soldi, procuratori… Deve ascoltare solo sé stesso, al Milan c’è tutto, il Milan è meraviglioso. Ringrazio Dio per i tifosi milanisti, ogni tanto quando sono triste guardo come i tifosi milanisti mi trattano bene, Leao ha tutto, può essere ancora più idolo per i tifosi. Non deve pensare a quello che c’è all’esterno, quello che gli gira intorno perché cambiano la testa del giocatore e non va bene»