Pastore elogia Reijnders: «Giocatore da tanti gol in campionato. Nel 3-0 che fa all'Empoli sembrava...»

Le dichiarazioni di Giuseppe Pastore ai microfoni di Cronache di Spogliatoio su Tijjani Reijnders, che ha preso in mano le redini del centrocampo, e non solo, del Milan.

PAROLE – «Reijnders nel gol del 3-0 fa una cosa, non voglio fare paragoni, alla Kakà: andava dritto e tirava. L’olandese va sempre per il rasoterra, affilato e angolato. Quest’anno è già stato Mvp nel derby, ha segnato a Madrid e ha fatto due doppiette. Un giocatore da tanti gol in campionato, ci aspettavamo di più anche l’anno scorso».